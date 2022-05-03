يُقدم اللاعبون السعوديون في صفوف الفيحاء مستوى مميزًا على الصعيد الهجومي في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم.

الفيحاء الأعلى تسجيلًا للأهداف بواسطة السعوديين

ونجح نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء، سامي الخيبري في تسجيل هدف أمام الهلال في مباراتهما المؤجلة من الجولة الـ19 المقامة الآن، ليمنح فريقه رقمًا مميزًا في الدوري.

ولفت حساب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن الفريق الفيحاوي الأعلى تسجيلًا للأهداف هذا الموسم بواسطة اللاعبين السعوديين بنسبة وصلت إلى 55%.

وتمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء من تسجيل 20 هدفًا في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم، بينهم 11 هدفًا عن طريق اللاعبين السعوديين.

الفريقان في دوري محمد بن سلمان

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الفيحاوي المركز الثامن في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 30 نقطة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في المركز الثاني بـ49 نقطة، ولديه مباراتان مؤجلتان.