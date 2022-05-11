تعتبر الأردن واحدة من أهم الدول التي تزخر بالعديد من المعالم السياحية، حيث تحظى بتاريخ حضاري كبير وعريق، وأماكن سياحية متميزة قد لا تجدها في أي دولة أخرى، ناهيك عن مناخ الأردن الذي يجمع بين مناخ حوض البحر الأبيض المتوسط والمناخ الصحراوي، كما أن كل مدينة من مدن الأردن تحتوي على ما يميزها عن غيرها من المدن.

الأماكن السياحية في الأردن

يوجد عدة أماكن في الأردن يُمكن الاستمتاع فيها بجازة مميزة، مثل إجازة شهر العسل، الشهر الذي ينتظره كلا العروسين للاستمتاع معا بالمناظر الجميلة الخلّابة والمختلفة والمبهجة. وحتى نجعل بدايتنا محفزة سوف نبدأ بدولة من السهل السفر إليها وتكلفتها متوسطة مقارنة بدول عربية أخرى.

يوجد الكثير من مدن الأردن السياحية ومنها:

عمان

أشهر وأول مدينة تستحق الزيارة في الأردن هي عمان، عاصمة الحضارات والإمبراطوريات المتعاقبة مثل الخلافة العثمانية والإمبراطورية البيزنطية، الخلفية التاريخية الغنية التي تتمتع بها هذه المدينة هي التي جعلت ما يُسمي بـعمان اليوم، أصبحت من أكبر مدن عمان والعالم.

أهم ما يميز عمان موقعها فمن من الشمال تقع الجمهورية السورية، ومن جهة الجنوب توجد المملكة العربية السعودية، أما من جهة الشرق فتقع بجوار الجمهورية العراقية، ومن جهة الغرب تقع فلسطين، وتمتلك عمان وجهًة بحرية منفردة صغيرة وهي خليج العقبة، وبهذا انفردت عمان بلقب المدينة الوحيدة التي تمتد بين قارتين في العالم.

كذلك الهندسة المعمارية الفريدة، والأماكن التاريخية الشيقة التي يُمكن أن تجدها في البلدة القديمة، وهذا من أكبر مميزات مدينة عمان.

أشهر وأشهى المطاعم، كذلك عمان تُعد خيار مثالي للتسوق لأن الأردن تمتلك قاعدة صناعية كبرى، كل هذا وأكثر يجعل عمان من أولى خياراتك لقضاء شهر العسل.

الأماكن التي يمكن زيارتها في عمان:

قلعة عمّان

تعتبر قلعة عمان من أهم الأماكن السياحية في الأردن حيث ترتكز على قمة جبل وتحتوي على 4 حضارات، من بداية العصر الحجري وامتدادًا بالحضارة الرومانية القديمة حيث تضم الكثير من آثار الأردن، ويليه العصر الأموي والحضارة الإسلامية أيضًا إلى العصر المملوكي.

المسرح الروماني

أحد أهم الأماكن السياحية في الأردن، حيث يزخر قصر الفنون فيها بلوحات لأشهر فناني العالم، وفيها المسرح الصغير ومسرح الهناجر لمحبي العروض المسرحية والغنائية والموسيقية.

مسجد الملك عبدالله

يعتبر أقدم جامع وجامعة قائمة حتى الآن في العالم، أنشأ لتخليد ذكرى الملك عبد الله الأول، ويعد أهم المعالم الأثرية الأردنية التي يفد إليها السياح وطلاب العلم من شتى بقاع الأرض.

مدينة العقبة

تعرف المدينة وتشتهر بين الناس بسبب كثرة التقاط الصور لها من الزائرين، وتتميز بأنها مناسبة لقضاء وقت فيها في كل فصول السنة وبها الكثير من المساحات الخضراء والمناطق الريفية، وتعد مدينة العقبة مليئة بالمعالم السياحية والأماكن السياحية التي تجعل زائريها يودون البقاء فيها طيلة حياتهم، ومن هذه الأماكن:

متحف العقبة الأثري

أحد أهم الأماكن التي يأتي إليها رحلات الملكية الاردنية، يحتوي على آثار عريقة تشير إلى العديد من العصور القديمة ابتداءً من القرن السابع إلى القرن 15م، كما يضم قاعات كثيرة ترمز إلى مناطق الاكتشافات الأثرية ومنها:

قاعة أيلة الرومانية، وأيله الإسلامية، وقاعة ردم والحميمة، وقاعة موقعي حجيرة الغزلان وتل المقص.

كما يوجد 22 خزنة تحتوي على ممتلكات وعملات ذهبية وفضية وبرونزية لعصور عديدة، بالإضافة إلى ممتلكات العصر الحجري، كما تتصف بالترتيب والتنسيق المتزامن من القديم إلى الحديث مع مراعاة الظروف وتاريخ اكتشاف كل قطعة منها.

قلعة العقبة

أحد أشهر المعالم المميزة للعقبة، كما تتمتع بإطلالة مبهرة على البحر الأحمر تجذب السياح إليها، بنيت في عهد الظاهر بيبرس للدفاع عن المدخل البحري الذي يخص هذه المنطقة، كما تعد قلعة العقبة مقرًا لتجمع الجنود وتخزين الذخائر والأسلحة النارية.

كما تحتوي القلعة على الكثير من الممتلكات التي ترمز للعهود الإسلامية وما يليها، كما تتناغم مع متحف العقبة حيث يشكلان منطقة تاريخية عريقة تعطي طابع تاريخي قديم تجذب رحلات الملكية الاردنية من كل مكان.

شاطئ بيرينايس Berenice Beach

إذا كنت من عشاق رياضة الغوص أو الجولف، أو كنت من عشاق المناظر الخلابة والمياه الصافية، فشاطئ بيرينايس هو وجهتك في العقبة، حيث إنه من أكثر مناطق العقبة جمالًا وإبداعًا، ومياهه الصافية التي تستقر تحتها بعض الآثار الفرعونية الغارقة سوف تأسرك بجمالها.

وتبلغ مساحته 500 مترًا حيث يعد جزءًا من حديقة تضم الأحياء المائية والبحرية، ويتميز باحتوائه على العديد من المراسي المراكب المخصصة لمحبي الرحلات البحرية بصحبة العائلة؛ بالإضافة إلى مناطق ترفيهية مخصصة للصغار، كما يضم سلسلة من المطاعم والأسواق.

ويعتبر الشاطئ أحد عوامل الجذب السياحي لتنشيط السياحة الداخلية للاستمتاع بالإجازات في نهاية الأسبوع، كما يأتي إليه السياح الأجانب لتميزه بالجو الرائع المدهش.

السياحة في البتراء

تعتبر هي الأخرى أجمل المدن السياحية في الأردن، فهي تدعى بالمدينة الوردية مرة، ومدينة الأنباط مرة لما فيها من معالم تميزها عن غيرها، وتعتبر مدينة البتراء من عجائب الدنيا السبع، والسبب وراء انجذاب السائحين لهذه المدينة هو كرم أهلها في الضيافة وترحيبهم بالسائحين، وتتميز بانخفاض تكاليف الرحلات إليها، وهذا ما يجعلها تستحق وبجدارة لقب أجمل المدن السياحية في الأردن.

كما تحتوي المدينة على العديد من الجبال المتتالية بشكلٍا لا يظهر ما وراءه، وكانت تشكل حصنًا متينًا أمام الأعداء والغزاة على مر الزمان، وعندما يزور السائح المدينة يصادف ممر شديد الضيق يمر منه شعاع الشمس بصعوبة، ثم يطل الممر على المدينة الممتعة بمعالمها العريقة، وهي من أجمل المدن الساحلية في الأردن لاحتوائها على معالم كثيرة منها:

الخزنة

تعتبر من المعالم السياحية المنفردة، حيث تم تشكيلها في الجبل بشكل مبهر لا يصدق في ذلك العصر طبقًا لنحت المدينة في العهد النبطي قبل الميلاد بأكثر من 300 سنة، كما تعد الخزنة من المناطق الرئيسية لمدينة البتراء

كما تعد من المدن السياحية التي يقضي بها الإجازات الصيفية، وتعتبر الخيار الأمثل للسياح لقضاء إجازة رائعة لا تنسى من خلال استرجاع الذكريات السعيدة التي مررت بها في الرحلة.

وادي رم

كيف لا نعد وادي رم من أجمل المعالم السياحية الشهيرة التي تقع في جنوب الأردن وهو الذي ينعم بأفضل الأجواء التي تساعد على الهدوء والاسترخاء؟

وادي رم وادي الجمال والأصالة، وادي التاريخ والحضارة، حيث يضم الجبال المرتفعة الضخمة التي تتميز بطبيعة جذابة رائعة، وتقع به أعلى قمٍم جبلية في منطقة بلاد الشام.

وأبسط شيء يُمكن الزائر الاستمتاع به هو مشاهدة الغروب أو شروق الشمس وراء الجبال التي تعتبر أحد المناظر التي تجذب السياح، كما تعد قمم الجبال المرتفعة مكانًا ملائمًا لعشاق التحدي وتسلق الجبال،وذلك كله بالإضافة إلى الرحلات الجبلية الممتعة التي تأخذك في جولة رائعة في وادي رم.

أخيرًا في نهاية هذا المقال وقد أوضحنا لكم الكثير من التفاصيل المهمة حول المدن السياحية في الأردن، وأهم المعالم التي توجد بداخلها، حيث أصبحت دولة الأردن مدينة جاذبة للسياح.