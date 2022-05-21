أعاد الدفاع المدني السعودي التوصية باتباع عدد من نصائح الأمان عند هبوب الرياح والعواصف الرملية.

وقال الدفاع المدني إنه لضمان السلامة يجب اتباع ما يلي:

البقاء في المنزل خاصة المصابين بأمراض تنفسية وعدم الخروج إلا للضرورة.

الحذر عند المرور بجوار أعمدة الإنارة وخطوط الضغط العالي واللوحات الإعلانية.

تجنب الغبار والعواصف الرملية

وفي وقت سابق نصح استشاري الأمراض الصدرية الدكتور سعد الشريف، بارتداء الكمامة داخل المنزل، إذا لم يمكن التحكم في دخول الغبار، واستخدام أجهزة تنقية وترطيب الهواء، ووضع المكيف على وضع التبريد لأنه لا يسمح بدخول الأتربة.

تناول الأدوية الوقائية

كما شدد على أهمية الاستمرار في تناول الأدوية الوقائية للربو، وجعل الأدوية الإسعافية سريعة المفعول، قريبة من يد المريض، وفي متناول اليد، لاستخدامها عن الشعور بضيق التنفس حسب توجيهات الطبيب المعالج.