هل تعلم أن أي شخص يبلغ من العمر 40 عامًا يمكن أن تظهر عليه علامات الخرف المبكر دون أن يدرك ذلك؟ فذلك المرض هو عبارة عن تدهور تدريجي في وظائف المخ، حيث تموت الخلايا العصبية في الدماغ أو تضعف أو تفقد الاتصال ببعضها البعض.

هل الخرف هو فقدان الذاكرة؟

بحسب موقع Daily Health Post يعتقد الكثير من الناس أن الخرف هو فقدان الذاكرة المرتبط بالشيخوخة، وهذا صحيح نوعًا خاصة في المراحل المبكرة، لكنه يذهب إلى أبعد من ذلك بكثير، فإذا لم يتم عكس أو إبطاء المرض، فإنه يتطور إلى فشل كامل في الدماغ، مما يؤدي إلى الوفاة.

أشهر أنواع الخرف هو الزهايمر، وهو يمثل أكثر من 60% من جميع حالات الخرف، وهو سادس سبب رئيسي للوفاة للبالغين في الولايات المتحدة.

ومن المهم أن تعرف أن الخرف ومرض الزهايمر لا يحدثان فجأة بمجرد أن تكبر، لكنهما يبدآن عندما تكون أصغر سنًّا ويستغرقان سنين للتطور.

5 علامات مبكرة لمرض الخرف:

1- النسيان المكثف:

تتضمن أهم العلامات نسيان الأشياء كثيرًا أو المكافحة لتذكر المعلومات، ونسيان التواريخ أو الأحداث المهمة، وطرح نفس الأسئلة مرارًا وتكرارًا.

2- تحدي حل المشاكل:

قد يعاني الأشخاص المصابون بالخرف من تحديات في حل المشاكل البسيطة وعدم قدرتهم على تطوير واتباع خطة أو التعامل مع الأرقام، وقد يجدون صعوبة في التركيز ويستغرقون وقتًا أطول بكثير للقيام بالأشياء التي كانوا يقومون بها بسهولة في الماضي.

3- صعوبة إكمال المهام المألوفة:

قد ينسى المريض كيف يقود سيارته إلى مكان مألوف أو يعد قائمة بقالة أو يلعب لعبة مفضلة، أو يجدون صعوبة في إكمال المهام اليومية مثل الطهو أو ارتداء الملابس.

4- الارتباك في الزمان والمكان:

يعاني المرضى من مشاكل في معرفة أي يوم من أيام الأسبوع أو المواسم، قد ينسون أيضًا مكان وجودهم أو كيف وصلوا إليه.

5- عدم فهم المعلومات المرئية والمكانية:

قد يعاني الأشخاص المصابون بالمرض من مشاكل في التوازن أو القراءة أو الحكم على المسافة، قد يجدون أيضًا صعوبة في تحديد اللون أو التباين، مما قد يتسبب في حدوث مشكلات أثناء القيادة.