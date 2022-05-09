كشفت تقارير إعلامية عن أول تحرك من الاتحاد السعودي لكرة القدم تجاه حامد البلوي المدير التنفيذي لكرة القدم بنادي الاتحاد، بعد شكوى نادي النصر ضده.

وكان رواد موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، تداولوا مقطعًا صوتيًّا منسوبًا لمهاجم النصر السابق والاتحاد الحالي حمدالله مع البلوي، حيث دار الحديث بينهما حول رغبة المهاجم المغربي في اللعب لناد آخر يرغبه، وهو ما يريده الطرف الآخر، مما جعل النصر يتقدم بشكوى ضد مسؤول الاتحاد.

خطاب إفادة إلى حامد البلوي

وقال الإعلامي علي العنزي المقرب من النصر اليوم عبر حسابه في “تويتر” : ” اتحاد القدم السعودي يوجه خطابًا رسميًا للإفادة إلى حامد البلوي وذلك بعد شكوى النصر”.

وفي وقت سابق، كشف القانوني الرياضي أحمد الأمير عن العقوبة التي ستوقع في حال تم إثبات تحريض المغربي عبدالرزاق حمدالله على فسخ عقده مع النصر والانتقال لنادي الاتحاد.

عقوبة التحريض على اختصاص لجنة الاحتراف

وقال الأمير متحدثًا لـ برنامج “الحصاد الرياضي” على قناة 24 الرياضية: “إذا تم تحريض لاعب أجنبي من أحد إداري الأندية وفسخ اللاعب عقده مع ناديه ليوقع مع هذا النادي وتم إثبات ذلك بعدما اشتكى النادي”.