كشف الفنان المصري حسام حبيب، في اعترافاته أمام جهات التحقيق، اليوم الاثنين، أنه لم يهدد زوجته السابقة المطربة شيرين عبدالوهاب بالسلاح الناري المضبوط بحوزته، مؤكدًا أن السلاح مرخص ويحمل صفة قانونية.

مشادة كلامية:

وقال حبيب بحسب صحيفة المصري اليوم: إنه توجه لفيلا شيرين في منطقة الشيخ زايد، للاتفاق على أعمال فنية بينهما، وحدثت بينهما مشادة كلامية، وعلى إثرها اتصلت على شرطة النجدة، مؤكدًا أنه لم يتعرض لها ولابنتيها.

التحقيق مع حسام حبيب:

كانت الشرطة المصرية بدأت التحقيق مع حبيب بعد بلاغ أكدت فيه شيرين أن زوجها السابق وصل إلى منزلها الواقع بمنطقة الشيخ زايد صباحًا دون موعد سابق، واعتدى عليها وعلى ابنتيها بالسب والشتم.

كما استغاثت الفنانة بشرطة النجدة في مصر، وحررت محضرًا ضده لإجباره على عدم التعرض لها وابنتيها مجددًا.