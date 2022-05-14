عبر الشيخ محمد بن زايد في أول تعليق له بعد انتخابه رئيساً للإمارات عن تقديره للثقة الغالية التي أولاه إياها أعضاء المجلس.

وتوجه محمد بن زايد، بالشكر والعرفان لإخوانه أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات راجياً المولى عز وجل أن يوفقه ويعينه على حمل مسؤولية هذه الأمانة العظيمة وأداء حقها في خدمة وطنه وشعب الإمارات الوفي”.

وأعلن المجلس الأعلى للاتحاد بالإمارات، السبت، انتخاب الشيخ محمد بن زايد، ولي عهد أبوظبي، رئيساً لدولة الإمارات وفقا لما نشرته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية، خلفاً لأخيه الشيخ خليفة بن زايد الذي وافته المنية، الجمعة.

من جهته نشر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس الوزراء الإماراتي نائب رئيس الدولة حاكم دبي، تغريدة بايع فيها الشيخ محمد بن زايد.

وقال الشيخ محمد في تغريدته: “انتخب المجلس الأعلى للاتحاد اليوم أخي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيساً للدولة.. محمد بن زايد هو ظل زايد وامتداده فينا.. ومؤسس مئوية دولتنا.. وحامي حمى اتحادنا. نبارك له، ونبايعه، ويبايعه شعبنا.. وتنقاد له البلاد كلها ليأخذها في دروب العز والمجد والسؤدد بإذن الله”.