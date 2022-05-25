قرر مجلس إدارة نادي الطائي إهداء كافة تذاكر مباراة الاتحاد بالجولة الـ28 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، لجماهير فارس الشمال، وذلك قبل المباراة المرتقبة بين الفريقين.

وأعلن النادي أن التذاكر سوف تُعطى للجماهير عبر مجلس جمهور النادي.

يذكر أن قرار مجلس إدارة النادي يأتي بعد تغريم لجنة الانضباط والأخلاق فارس الشمال 10000 ريال بعد تأخر نزوله لأرضية الملعب في لقاء الفتح في دوري المحترفين السعودي.

وسيواجه الاتحاد فارس الشمال الأحد المقبل في الجولة الـ28 من دوري المحترفين.

وكان لقاء الدور الأول بين الفريقين انتهى بفوز الاتحاد بهدف دون رد.