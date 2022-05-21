كشفت وزارة الصحة عن موعد الجرعة التنشيطية الثانية من لقاح كورونا لمن حصل على الجرعة الأولى التنشيطية.

وقالت الوزارة إن الجرعة التنشيطية الثانية من لقاح كورونا متاحة بعد مرور (4) أشهر من تلقي الجرعة التنشيطية الأولى لعدد من الفئات.

الفئات المتاح لها الجرعة التنشيطية الثانية

وتشمل الفئات المتاح لها الحصول على الجرعة الثانية التنشيطية الفئات التالية:

الفئة العمرية من 50 سنة فأكبر.

مرضى الفشل الكلوي.

مرضى زراعة نخاع العظم.

مرضى السرطان النشط تحت العلاج.

مرضى نقص المناعة المتقدم أو غير المعالج.

مرضى زراعة الأعضاء الصلبة.

حالات كورونا الجديدة

وكشفت وزارة الصحة عن تسجيل (411) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، كما أعلنت عن تعافي (474) حالة، كما تم تسجيل حالة وفاة جديدة، ليصل بذلك عدد الوفيات الإجمالي إلى (9,128) فيما وصل إجمالي الحالات المؤكدة في السعودية إلى (762,575) حالة، تعافى منهم (746,999) حالة، بينما وصل عدد الحالات النشطة إلى (6,448) حالة.

رفع الإجراءات الاحترازية

وكان مصدر مسؤول في وزارة الداخلية، صرح بأنه تقرر اعتبارًا من فجر يوم الأحد 6 مارس 2022، رفع الإجراءات الاحترازية والوقائية المتعلقة بمكافحة جائحة كورونا، حيث تقرر إيقاف تطبيق إجراءات التباعد في المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف والجوامع والمساجد، مع الاستمرار بالإلزام بلبس الكمامة فيها.

كما تقرر إيقاف تطبيق إجراءات التباعد في جميع الأماكن (المغلقة والمفتوحة) والأنشطة والفعاليات وعدم اشتراط لبس الكمامة في الأماكن المفتوحة مع الاستمرار بالإلزام بلبسها في الأماكن المغلقة. كذلك عدم اشتراط تقديم نتيجة سلبية لفحص (PCR) معتمد أو لفحص معتمد للمستضدات لفيروس كورونا (Rapid Antigen Test) قبل القدوم إلى المملكة.