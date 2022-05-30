أوضح المتحدث باسم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، سعد الحماد، الإجراءات التي يتم اتخاذها مع معنفة الموسم بعد الوصول إليها.

بعد الوصول إلى #معنفة_الموسم..

متحدث الموارد البشرية يوضح لياهلا الإجراءت التي سوف يتم اتخاذها معها وضد الشخص الذي قام بتعنيفها @HRSD_SP#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/JLZn6XXXkl — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) May 30, 2022

فريق مختص:

وقال الحماد خلال مداخلة إلى برنامج “يا هلا” المذاع على قناة روتانا خليجية، اليوم الاثنين: إنه يتم مقابلة الحالة مع فريق مختص لتوفير الحماية اللازمة وتقديم المساعدة وتوفير الإيواء والإجراءات النظامية اللازمة وتقويم السلوك في هذا الجانب.

مناطق حماية أسرية:

وتابع متحدث الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن هناك مناطق للحماية الأسرية وسط تعاون بشكل تفصيلي مع المختصين وعمل تقييم أولي للمخاطر وتقييم شامل للحالة وتطبيق البرامج المستهدفة للحالات المعرضة للخطر والتواصل مع الحالة ودعمها بشكل مستمر.

تفاصيل الحادث:

وباشرت شرطة منطقة جازان حادثة تعرض امرأة للعنف الأسري.

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان بأنه إشارة إلى الفيديو المتداول في شبكات التواصل الاجتماعي عن تعرض امرأة للعنف الأسري، باشرت شرطة المنطقة مع الجهات المختصة الحادثة، وتبين من إجراءات الاستدلال أنها مقيمة تعاني عارضًا صحيًا، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية حيال الحادثة، وإحضار من وثق ونشر، وإحالته إلى النيابة العامة.