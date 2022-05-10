أكد سامي الشويرخ، المشرف على تطوير المناهج بوزارة التعليم، أنه تم إجراء أكثر من 200 ألف تعديل على المناهج الدراسية.

إشكالية في بعض المواد:

وأوضح الشويرخ في تصريحات إلى “العربية”: “لقد وجدنا إشكاليات لدينا فيما يتعلق بمواد: الرياضيات والعلوم والمهارات الرقمية واللغة الإنجليزية والفهم القرائي”.

معالجة الخطط الدراسية:

وتابع: “عالجنا الخطط الدراسية، وزدنا عدد حصص الرياضيات والعلوم، وأدخلنا مادة المهارات الرقمية إلى الصف الرابع الابتدائي، وسحبنا مادة اللغة الإنجليزية من الصف الأول الابتدائي وأدخلنا مادة التربية البدنية وأضفنا لها الدفاع عن النفس والمهارات الحياتية الأسرية للبنين والبنات في المرحلة الابتدائية والمتوسطة”.