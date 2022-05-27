​تمكّنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك من إحباط 3 محاولات لتهريب أكثر من 18 كيلوجرامًا من مادة الشبو المخدر، وذلك في منفذي البطحاء ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة، حيث عُثر عليها مُخبأة في إرساليات ومع أشخاص قدموا إلى المملكة عبر تلك المنافذ.

الشبو المخدر في أمتعة أحد المسافرين

وأوضحت الهيئة أنه في المحاولة الأولى التي كانت في مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز، تم إحباط تهريب 6.9 كيلو جرام من مادة الشبو، بعد العثور عليها مُخبأة في أمتعة أحد القادمين وذلك بإخفائها بطريقة فنية في تجويف الحقيبة.

وأضافت الهيئة أنها أحبطت أيضًا في منفذ البطحاء محاولة أخرى لتهريب 1.7 كيلوجرام من مادة الشبو، عُثر عليها مخبأة حول جسد أحد الركاب القادمين، كما أحبطت الهيئة محاولة ثالثة في المنفذ لتهريب 10.114 كيلو جرام من نفس المادة، مُخبأة في شاحنة تحمل إرسالية “سيراميك”، حيث وجدت المضبوطات داخل كابينة الشاحنة مخفية داخل علب المناديل.

ضبط مستقبلي المخدرات

وأوضحت الهيئة أنه بعد إتمام عمليات الضبط، جرى التنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات لضمان القبض على مستقبلي المضبوطات داخل المملكة، حيث تم القبض عليهم وعددهم 3 أشخاص.

وشددت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك على أنها ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على واردات وصادرات المملكة، وتقف بالمرصاد أمام محاولات أرباب التهريب، وذلك تحقيقًا لأبرز ركائز استراتيجيتها المتمثلة في تعزيز أمن وحماية المجتمع بالحد من محاولات تهريب مثل هذه الآفات وغيرها من الممنوعات.

ودعت الهيئة الجميع إلى الإسهام في مكافحة التهريب لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني، من خلال التواصل معها على الرقم المخصص للبلاغات الأمنية (1910) أو عبر البريد الإلكتروني Zatca.gov.sa [email protected] والرقم الدولي (00966114208417)، مؤكدةً أنها تقوم من خلال هذه القنوات باستقبال البلاغات المرتبطة بجرائم التهريب ومخالفات أحكام نظام الجمارك الموحد وذلك بسرية تامة، مع منح مكافأة مالية للمُبلّغ في حال صحة معلومات البلاغ. ​