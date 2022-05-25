عبرت أريج بجوي، إحدى الفائزات بجائزة آيسف 2022 عن سعادتها وفخرها وفرحها واعتزازها، بلقاء سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وقالت الفائزة بجائزة آيسف في تصريحات نقلتها قناة الإخبارية: “بالنسبة لنا كان تتويجنا وتتويج أبحاثنا أمس بشرف لقاء سمو ولي العهد.. كان أعظم من فوزنا وحصولنا على الجوائز، وهذا الشيء هو الذي فعلًا يحفزنا أكثر فأكثر”.

كما وجهت شكرها وتقديرها للقيادة الرشيدة، على دعمهم لطلاب المملكة العربية السعودية، قائلة: “نفخر بأننا طلابها ونفخر بأننا من المملكة العربية السعودية”.

لقاء ولي العهد

وكان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، استقبل أمس، وفد مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة” برئاسة الأمين العام المكلف الدكتورة آمال بنت عبدالله الهزاع، والطلبة الموهوبين والموهوبات الفائزين في معرض آيسف 2022م من الحاصلين على الجوائز الكبرى والخاصة.

فيديو | #ولي_العهد يستقبل وفد #موهبة والطلبة الموهوبين والموهوبات الفائزين في معرض آيسف 2022 معبراً عن سعادته وفخره بما حققه الطلبة في المسابقة العالمية والظهور المشرف بهذا الإنجاز الرائع المحفز لغيرهم من أبناء الوطن#الإخبارية pic.twitter.com/VB2ZswMPnD — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 24, 2022

وعبر سموه عن سعادته وفخره بما حققه الطلبة الموهوبون في المسابقة العالمية والظهور المشرف بهذا الإنجاز الرائع المحفز لغيرهم من أبناء الوطن.

جوائز آيسف

وحقق طلاب وطالبات الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض 3 جوائز كبرى وجائزتين خاصتين خلال مشاركتهم في معرض آيسف الدولي للعلوم والهندسة Regeneron ISEF 2021، الذي أقيم في الولايات المتحدة خلال المدة من 3 إلى 21 مايو 2021م, وذلك برعاية من مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع موهبة.

وبهذا الإنجاز رفعت المملكة رصيد جوائزها ‏‎في معرض آيسف 2021 إلى 83 جائزة، منها 53 جائزة كبرى، و30 جائزة خاصة، حيث بدأت مشاركاتها في المعرض منذ عام 2007.

إنجاز المملكة

كما حصل جميع أعضاء المنتخب السعودي للعلوم والهندسة على جائزة خاصة لكل منهم، قدمتها شركة الأبحاث الحاسوبية WOLFRAM.

وقد نافست المملكة في الجوائز الكبرى لمعرض آيسف 2021، بفريق ضم 30 طالبًا وطالبة، قدموا 30 مشروعًا علميًّا في عدة مجالات، بزيادة عشرة مشاريع عن العام السابق.