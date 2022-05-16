عبرت الطالبة لطيفة الغنام، إحدى المشاركات في مسابقة آيسف 2022، عن مشاعر الفرح والسرور الكبيرة بهذه الإنجازات العظيمة التي حققها السعوديون في هذه المسابقة العالمية.

فيديو | لطيفة الغنام المشاركة في معرض آيسف: أفتخر بهذه التجربة التي صنعناها جميعا, ولن نتوقف هنا لأن وطننا يستحق#نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/CtZ8KxLahU

— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 16, 2022

وأضافت في مداخلتها مع إحدى القنوات التلفزيونية: ” نلت شرف تمثيل المملكة، وأنا أفتخر بهذه التجربة التي صنعناها جميعًا، لكن للأسف ما حالفني الحظ هذه السنة للفوز بجائزة كبرى”. وقالت : نهدي هذا الفوز لوطننا قيادة وشعبًا، ونطلع لتحقيق للمزيد إن شاء الله.”

وتابعت: ” هذه ليست آخر سنة إن شاء الله، فنحن لن نتوقف هنا، وسنحاول مرة تلو الأخرى، لأنه ظني الأمر يستاهل وإحنا نقدر، مثل ما اتعودنا في المملكة العربية السعودية أن هذا هو مكاننا”.

مشاعر الفرحة تنتظر أبطال آيسف

وفوجئ أعضاء فريق المنتخب السعودي للعلوم والهندسة المشارك في معرض آيسف 2022 ، باحتفال واسع في مطار الملك خالد الدولي بالرياض مساء أمس، وسط فخر أولياء الأمور وفرحتهم بهذا الإنجاز العلمي الذي يسجل للمملكة العربية السعودية في المحافل الدولية.

مراكز متقدمة

وكان وزير التعليم حمد بن محمد آل الشيخ، أعلن في وقت سابق حصول المملكة على 22 جائزة في المعرض الدولي للعلوم والهندسة، مشيرًا إلى تقديم منح ابتعاث للطلبة الفائزين بالجوائز تقديرًا لهم على هذا الإنجاز الوطني.

وقال في تصريح إعلامي: “بكل فخر أهنئ أبنائي وبناتي الفائزين في المعرض الدولي للعلوم والهندسة آيسف 2022، ويسرني أن أعلن عن تقديم منح ابتعاث للطلبة الفائزين تقديرًا لهم على هذا الإنجاز الوطني، في سياق الإنجازات المتوالية التي تحققها المملكة في قطاع التعليم وإدارتها له باقتدار قوبل بإشادات محلية ودولية واسعة النطاق خصوصا إبان جائحة كورونا وتنظيم التعليم عن بعد”.