أنهت 800 باحثة بالمنطقة الشرقية من المشاركات في تعداد السعودية 2022 تدريبات مكثفة، أجراها فرع الهيئة العامة للإحصاء بالمنطقة واستمر التدريب لمدة 4 أيام.

آلية العمل:

وتم تدريب الباحثات على آلية العمل مع المواطنين والمقيمين وفق الطرق الحديثة التي تتبعها الهيئة العامة للإحصاء في التعداد الذي يتضمن عددًا من الوسائل التقنية التي تستخدم للمرة الأولى.

وتعد هذه المشاركة للباحثات هي الأولى في برنامج التعداد على مستوى مناطق المملكة ومنها محافظات ومدن الشرقية.

يذكر أن الهيئة العامة للإحصاء تستخدم في العد ثلاث طرق هي العد الذاتي من خلال قيام رب الأسرة باستيفاء الاستمارة إلكترونيًّا والثانية العد الميداني والثالثة تتمثل في محطات العد الذاتي في المراكز التجارية.

تعداد السعودية 2022:

يشار إلى أن تعداد السعودية 2022 يعد ركيزة أساسية لرؤية المملكة 2030، حيث تم تصميمه ليقدم معلومات إحصائية وكاملة عن جميع سكان المملكة من مواطنين ومقيمين، وتشمل مخرجات التعداد الاحصائية بجانب التوزيع الديموغرافي في أنحاء المملكة مستوى دخل ومعيشة المستهدفين وحالتهم التعليمية فضلًا عن إتاحة البيانات لراسمي السياسات من أجل إعداد وتوجيه المشاريع التنموية والمستقبلية ومساعدة صناع القرار في اتخاذ قرارات على أساس معلومات تساهم في تحقيق مستهدفات الرؤية.

الجدير بالذكر أن عدد المتدربين من الجنسين تجاوز أربعة آلاف متدرب ومتدربة في جميع محافظات المنطقة الشرقية.