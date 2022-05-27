يطمح الاتحاد بتحقيق الفوز في المباريات المتبقية بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والتتويج باللقب هذا الموسم.

المتصدر قبل آخر 3 جولات يتوج باللقب

وتوج بلقب الدوري السعودي للمحترفين منذ انطلاقه في موسم 2008/ 2009، جميع الفرق التي تواجدت في صدارة جدول الترتيب قبل آخر 3 جولات باللقب، باستثناء موسم 2018/ 2019 فقط.

ويطمح الاتحاد لتفادي ما حدث مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في موسم 2018/ 2019، حيث كان يتصدر الترتيب بفارق نقطتين عن النصر، قبل أن يخوض كل منهما الثلاث جولات الأخيرة.

وخسر الهلال ضد التعاون بهدفين دون رد، ليخسر صدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ليمنح النصر الصدارة بفارق نقطة، وهو ما استمر حتى النهاية ليتوج العالمي باللقب.

الاتحاد يسعى لتحقيق الفوز

ويتبقى لفريق الاتحاد 3 مباريات ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، أمام الطائي والاتفاق خارج ملعبه، ويختتم منافسات الموسم الرياضي الحالي على أرضه بمواجهة الباطن، ويسعى للفوز فيهم لحصد اللقب.

وينفرد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بصدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 61 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن الهلال صاحب المركز الثاني.