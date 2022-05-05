يقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، مستويات قوية في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث يُنافس على المركز الثالث في جدول الترتيب.

صراع المركز الثالث:

ويبحث النصر عن تأمين المركز الثالث في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، عبر بوابة نادي الشباب، غدًا الجمعة في الجولة الـ26 في المسابقة المحلية.

ويريد نادي النصر، أن يحقق الفوز من أجل تأمين مركزه في بطولة الدوري، حيث يفصل بينه وبين نادي الشباب نقطة واحدة، خلقت صراعًا كبيرًا على هذا المركز بين الفريقين.

ويستغل نادي الشباب تفوقه القاري للتألق محليًا، حيث حقق أرقامًا قياسية مميزة، فضلًا عن صعوده إلى دور الـ16، بعد مستويات مذهلة قدمها الليوث في المنافسات الآسيوية.

رقم مُميز لـ النصر:

ويُعد نادي النصر هو أكثر فريق صناعة لـ الفرص في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين حتى الآن، حيث حقق نجوم العالمي 272 فرصة، فيما تمكن لاعبو الهلال من تقديم 265.

ويحتل نادي النصر المركز الثالث برصيد 48 نقطة، بعد خوض 25 جولة بفارق نقطة عن الليوث، فيما يتقدم نادي الهلال في الوصافة بـ 49 نقطة، من 24 جولة، بينما يتصدر الاتحاد جدول الترتيب.

سوموديكا لا يفوز ضد النصر:

وقاد سوموديكا المدير الفني لنادي الشباب، ضد النصر في مباراتين، خلال عام 2018_2019، لم يتمكن خلالهما من هز شباك العالمي، فيما تعرض للهزيمة بهدف نظيف في المواجهتين.