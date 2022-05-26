يأمل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد لاستعادة نغمة الانتصارات في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والفوز على الطائي.

العميد يخسر الكلاسيكو

ونجح الهلال في حسم كلاسيكو الجولة الـ27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لصالحه بنتيجة 3/1، ليشعل المنافسة على اللقب، ويؤزم موقف العميد، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الاتحاد يُعاني بعد خسارة الكلاسيكو

ويُعاني الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بعد خسارة الكلاسيكو ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث إنه دائمًا ما يتعثر في إحدى مبارياته الثلاث اللاحقة لمواجهة الهلال.

وتكرر تعثر العميد بعد خسارة الكلاسيكو، في الدور الأول هذا الموسم، حيث خسر بهدف أمام الفيحاء ليودع كأس خادم الحرمين من نصف النهائي، ثم تعادل مع الفتح، وتكرر ذهابًا وإيابًا موسم 2019/ 2020، والدور الأول لموسم 2018/ 2019.

ويسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد لتحقيق الفوز في مبارياته الثلاث المتبقية، للتتويج بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث يتصدر الترتيب برصيد 61 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن الهلال الوصيف.