ينتظر الجمهور مباراة الاتفاق ضد الهلال، في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وسط منافسة قوية لتحقيق الفوز.

الاتفاق ضد الهلال

ومن المقرر أن يلعب الاتفاق ضد الهلال على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام، مساء يوم غد الأربعاء، في المباراة المؤجلة من الجولة الـ20 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل مواجهة الغد، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال المركز الثاني في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 52 نقطة، فيما يقع فارس الدهناء في المركز الـ13 برصيد 27 نقطة.

الاتفاق يُعاني في مبارياته ضد الهلال

وخسر الاتفاق ضد الهلال آخر 7 مواجهات على التوالي ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين بنتيجة 18/5، في أطول سلسلة متتالية من الهزائم للفريق في المسابقة.

ولم يخسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق في الدوري السعودي للمحترفين أكثر من خسارته ضد الهلال، حيث نجح الزعيم في الفوز 16 مرة، ويمكن الاطلاع على نتائج المواجهات عبر الرابط التالي (اضغط هنا).