أعلنت إدارات التعليم في حائل والجوف وتبوك والحدود الشمالية مواعيد بداية اليوم الدراسي بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك.
وجاءت مواعيد بداية اليوم الدراسي في حائل والجوف وتبوك والشمالية كالتالي:
أعلنت إدارات التعليم في حائل والجوف وتبوك والحدود الشمالية مواعيد بداية اليوم الدراسي بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك.
وجاءت مواعيد بداية اليوم الدراسي في حائل والجوف وتبوك والشمالية كالتالي:
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