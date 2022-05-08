أعلنت إدارات التعليم في حائل والجوف وتبوك والحدود الشمالية مواعيد بداية اليوم الدراسي بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك.

وجاءت مواعيد بداية اليوم الدراسي في حائل والجوف وتبوك والشمالية كالتالي: