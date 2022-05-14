قال الناقد الرياضي محمد الدهش والإداري السابق بنادي الفيحاء إنه كان يجب إقامة نهائي كأس الملك بين الهلال والفيحاء يوم 18 يونيو بدلًا من تمديد دوري المحترفين حتى يوم 23 يونيو.

وتحدث الدهش في برنامج ” أكشن مع وليد” قائلًا: “كنت أرى كحل أفضل إقامة نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بين الهلال والفيحاء يوم 18 يونيو وترحيلها كمباراة واحدة بدلًا من تمديد الدوري، خاصة أن الأندية ستعاني كثيرًا بعد انتهاء العقود في أول يونيو والموسم ممتد إلى 23 يونيو”.

وكانت كشفت لجنة المسابقات برابطة الدوري السعودي للمحترفين، أن مباراة الهلال والاتحاد بالجولة الـ27 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ستقام يوم الاثنين 23 مايو بدلًا من الثلاثاء المقبل 17 مايو.

وسوف تنطلق مباريات الجولة الـ27 أيام 21 و 22 و 23 مايو، بينما مباريات الجولة الـ28 تبدأ أيام 27 و 28 و 29 مايو، أما مباريات الجولة الـ29 فسوف تكون في يوم 18 يونيو المقبل، ومباريات الجولة الـ23 ستكون يوم 23 يونيو.