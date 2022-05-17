نصح استشاري الأمراض الصدرية الدكتور سعد الشريف، بارتداء الكمامة داخل المنزل، إذا لم يمكن التحكم في دخول الغبار، واستخدام أجهزة تنقية وترطيب الهواء، ووضع المكيف على وضع التبريد لأنه لا يسمح بدخول الأتربة.

فيديو | استشاري أمراض صدرية د. سعد الشريف:

ننصح ارتداء الكمامة داخل المنزل في حال لا يمكن التحكم بدخول الغبار، ويجب أن تكون أدوية الربو في متناول اليد وقريبة من المريض#نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/Ej2fmeAZFJ

— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 17, 2022

نصائح للتعامل مع الغبار

ولفت في تصريح إعلامي لقناة الإخبارية، إلى أن هناك نصائح عامة للتعامل مع موجة الغبار، كالتي أشار إليه التقرير الصادر من الهلال الأحمر السعودي، منها إغلاق النوافذ والأبواب بإحكام، وتجنب الخروج من المنزل إلا للضرورة، وارتداء الكمامة.

تناول الأدوية الوقائية

كما شدد على أهمية الاستمرار في تناول الأدوية الوقائية للربو، وجعل الأدوية الإسعافية سريعة المفعول، قريبة من يد المريض، وفي متناول اليد، لاستخدامها عن الشعور بضيق التنفس حسب توجيهات الطبيب المعالج.

يذكر أن المملكة تتعرض لعاصفة ترابية أدت إلى شبه انعدام في الرؤية، ومن المتوقع أن تستمر حتى مساء اليوم، حسب توقعات المركز الوطني للأرصاد.