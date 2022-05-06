وجهت المديرية العامة للدفاع المدني، العديد من الإرشادات التي يجب اتباعها ‏عند هبوب الرياح والعواصف الرملية.

رياح وعواصف رملية:

ونصح الدفاع المدني، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، عند هبوب الرياح والعواصف الرملية، بالبقاء في المنزل، خاصة للمصابين بأمراض تنفسية، وعدم الخروج إلا عند الضرورة.

وأشار المدني إلى ضرورة الحذر عند المرور بجوار أعمدة الإنارة وخطوط الضغط العالي، واللوحات الإعلانية.

المدني يحذر:

وكانت المديرية العامة للدفاع المدني قد حذرت من هبوب أتربة مثارة على المنطقة الشرقية والرياض حتى مساء اليوم الجمعة.

وأوضح المدني، في وقت سابق، أن أهم المدن والمحافظات المتأثرة بموجة الغبار (الخفجي، القيصومة، حفر الباطن، قرية العليا، الجبيل، الدمام، الظهران، القطيف، النعيرية، بقيق، رأس تنورة) وفي الرياض (الزلفي، الغاط، المجمعة، ثادق، رماح، شقراء، مرات).