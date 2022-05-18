قال البيت الأبيض اليوم الأربعاء: إن آشلي، ابنة الرئيس الأمريكي جو بايدن، أصيبت بفيروس كورونا كوفيد-19.

وكان من المقرر أن تسافر آشلي (40 عامًا) إلى أمريكا الوسطى مع والدتها السيدة الأولى جيل بايدن، التي تغادر عصر اليوم الأربعاء، لكنها لن تقوم بالرحلة، حسبما قال البيت الأبيض.

ولم يتضح على الفور متى التقت آشلي بالرئيس آخر مرة.

كورونا في أمريكا:

وسجّلت الولايات المتحدة الأمريكية 94,199 إصابةً ‏جديدةً و274 وفاةً؛ بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، اليوم، إلى أن الحصيلة الإجمالية للإصابات بالفيروس بلغت 84.473.447، والوفيات 1.027.285.