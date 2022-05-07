تلقى الفريق الكروي الأول بنادي الهلال، صدمة بعد إصابة لاعب خط الوسط الكولومبي جوستافو كويلار في مباراة ضمك المقامة حاليًّا في الجولة الـ26 ببطولة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وذكر الحساب الرسمي لـ الزعيم عبر “تويتر” أن إصابة كويلار أجبرته على مغادرة مباراة ضمك مع بداية الشوط الثاني.

عبدالله عطيف يعود لـ الزعيم بعد غياب 266 يومًا:

ودخل اللاعب عبدالله عطيف بديلًا لـ كويلار، حيث تعافى عطيف من الإصابة ليشارك مع الزعيم بعد مدة طويلة من الغياب بسبب الإصابة.

يذكر أن ضمك كان تفوق على الهلال بثنائية لهدف في الشوط الأول.