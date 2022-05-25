كشف نادي الهلال، اليوم الأربعاء، عن إصابة سالم الدوسري وسبب غياب نجمه عبدالله عطيف عن تدريبات اليوم.

سالم الدوسري يغيب للإصابة:

وأوضحت الفحوصات أن الدوسري تعرض لإصابة بعضلة الساق الخلفية، بينما منعت الإنفلونزا اللاعب عبدالله عطيف من المشاركة بتدريبات الفريق اليوم.

الهلال يستعد كاريلو وكويلار:

وشهدت التدريبات مشاركة كل من الكولومبي جوستافو كويلار والبيروفي أندري كاريلو في الجزء الأول من التدريبات الجماعية ثم أكمل كل منهما برامجه التأهيلية.

يذكر أن الهلال يستعد لمواجهة نادي أبها الأحد المقبل في الجولة الـ28 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويسعى الهلال إلى الفوز لتقليص الفارق مع نادي الاتحاد ليتقاسم الصدارة مع العميد.