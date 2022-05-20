كشفت الفحوصات الطبية التي أجراها المدافع الكوري الجنوبي جانغ هيون سو، لاعب الهلال، عن إصابته في إصبع القدم بعد مشاركته في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين أمس أمام الفيحاء.

إصابة جانغ هيون سو تُقلق الهلاليين:

وكان جانغ تعرض للإصابة في المباراة التي حسمها الفيحاء لمصلحته بركلات الجزاء الترجيحية، مما أثار قلق الهلاليين حول مدى قدرته على التواجد في التشكيلة الأساسية لـ مباراة الاتحاد.

الهلال يستعد بقوة لمواجهة الاتحاد:

يذكر أن الهلال وصيف كأس الملك استأنف تدريباته اليوم الجمعة، استعدادًا لمواجهة نادي الاتحاد الاثنين المقبل في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويسعى الهلال لمصالحة جماهيره بالفوز على الاتحاد والسعي للمنافسة على لقب الدوري والفوز به نهاية الموسم الحالي.

جدير بالذكر أن نادي الهلال حاليًّا يحتل المركز الثاني برصيد 55 نقطة، وبفارق ست نقاط عن المتصدر نادي الاتحاد.