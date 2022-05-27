في الوقت الذي يعاني فيه العالم من فيروس كورونا وتحوراته وجدري القرود تم رصد 26 حالة مصابة بفيروس إنفلونزا الطماطم في ولاية أوديشا بشرق البلاد؛ حيث أكد مسؤول الصحة في الولاية إصابة 26 طفلًا بمرض إنفلونزا الطماطم النادرة، موضحًا أن الحالات مستقرة حتى الآن، وتم وضعهم تحت المراقبة، مضيفًا أن المصابين في الفئة العمرية من 9 إلى 10 سنوات، ذاكرًا أن الحالات طلب منها البقاء في المنزل بالعزل لمدة من 5 إلى 7 أيام.

ما هو فيروس إنفلونزا الطماطم؟

تعتبر إنفلونزا الطماطم مرضًا فيروسيًا، يؤدي إلى ظهور بثور تشبه الطماطم علي الجلد، وتؤثر إنفلونزا الطماطم بشكل كبير على الأطفال الذين تقل أعمارهم عن خمس سنوات والذين يعانون من حمى غير مشخصة، وتتسبب في تهيج الجلد، والجفاف لدى الأطفال، تتخذ البثور اللون الأحمر وعندما تصبح كبيرة جدًا تشبه الطماطم، ولذلك تسمى بحمى الطماطم أو إنفلونزا الطماطم.

الفئة العمرية للمصابين الفيروس

يتراوح المصابين في الفئة العمرية من 1 إلى 9 سنوات، ويعد المرض نادرًا لدى البالغين لأن لديهم عادة أجهزة مناعية قوية بما يكفي للدفاع عنهم من الفيروس.

أعراض الإصابة بفيروس إنفلونزا الطماطم

تتمثل أعراض المرض في ظهور بثور كبيرة بحجم الطماطم يكون لونها أحمر- الطفح الجلدي – تهيج الجلد- ارتفاع في درجة الحرارة- جفاف الجسم- آلام الجسم- تورم المفاصل- غثيان- التقيؤ –المغص- السعال –العطس- سيلان الأنف.

أسباب الإصابة بـ إنفلونزا الطماطم

لم يتم معرفة أسباب المرض حتى الآن؛ حيث يقوم مسؤولو الصحة بالتحقيق في أسباب إنفلونزا الطماطم، وحذر مسؤولي الصحة من انتشار الفيروس في مناطق أخرى إذا لم يتم اتخاذ إجراء سريع في الوقت المحدد.

هل يؤدي الفيروس إلى الوفاة؟

يعتبر فيروسًا معديًا لأنه مثل حالات الإنفلونزا الأخرى، ويجب إبقاء الأطفال المصابين في عزلة لأنها ممكن أن تنتشر بسرعة من شخص إلى آخر، ولكنه لا يؤدي إلى الوفاة، ويمكن علاجه، لكن يجب أن تتخذ الأطفال الحذر منه، وتجنب الطفل المصاب.

ما هي الإجراءات الوقائية من فيروس إنفلونزا الطماطم؟

يجب الحفاظ على نظافة المنزل وتطهيره بشكل دائم، ولا تدع طفلك يحك البثور، وحافظ على رطوبة طفلك بجعله يشرب الماء بكثرة، واستخدم الماء الدافئ لاستحمام الطفل، وتجنب الاتصال الوثيق مع الشخص المصاب، ويجب تعقيم الملابس والأواني والأشياء الأخرى التي يستخدمها الطفل المصاب.

هل هناك علاقة بين إنفلونزا الطماطم وفيروس كورونا؟

لا يوجد علاقة بينهما على الرغم من تشابه الأعراض بينهما، فتظهر هذه الأعراض بشكل عام عند الإصابة بالالتهابات الفيروسية، لذلك لا داعي للخوف؛ حيث تبقى السلطات الصحية في الهند في حالة تأهب خوفًا من انتشار الفيروس.