أعلن نادي الهلال، اليوم الجمعة، عن إصابة 4 لاعبين في صفوف الفريق الكروي الأول بـ الإنفلونزا؛ مما أدى لغيابهم عن تدريبات الفريق اليوم استعدادًا لمواجهة أبها.

ويستعد الزعيم لمواجهة فريق أبها بعد غد الأحد في الجولة الـ28 لـ بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الهلال يُعاني من إصابات عدة:

وكشف الزعيم عن تغيب كل من “النيجيري إيغالو، الكوري الجنوبي جانغ هيون سو، عبدالله عطيف، عبدالله المعيوف” عن تدريبات اليوم بسبب الإنفلونزا.

من جانب آخر واصل الثنائي سالم الدوسري والكولومبي جوستافو كويلار التدريبات والبرامج التأهيلية للشفاء من الإصابة التي لحقت بهما مؤخرًا.

الزعيم بالمركز الثاني:

ويتواجد الزعيم في المركز الثاني في ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، برصيد 58 نقطة، بفارق 3 نقاط عن الاتحاد المتصدر بـ61 نقطة، قبل 3 جولات على نهاية الموسم، بينما يأتي أبها في المركز السابع، برصيد 34 نقطة.