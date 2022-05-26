أعلن وزير البيئة والمياه والزراعة الدكتور عبدالرحمن الفضلي عن إطلاق الهيكل التجاري الجديد لمنظومة المياه للمساهمة في تحقيق الاستدامة ورفع الكفاءة وجودة الخدمات.

دعم وتطوير منظومة المياه

وقال الوزير : امتدادًا لما يشهده قطاع المياه من دعم كبير من القيادة الرشيدة-أيدها الله-ولضمان إمدادات كافية وموثوقة يعتمد عليها لإيصال المياه وخدماتها للمواطنين والمقيمين، احتفلنا اليوم بإطلاق الهيكل التجاري الجديد لمنظومة المياه للمساهمة في تحقيق الاستدامة ورفع الكفاءة وجودة الخدمات.

22 اتفاقية

وأضاف : حيث شهدنا توقيع 22 اتفاقية لتطبيق الهيكل التجاري بين جهات القطاع لإنتاج ونقل وتوزيع المياه بمختلف مناطق المملكة، والتي تأتي كجزء من أعمال إطلاق حساب الموازنة لقطاع المياه الذي يهدف إلى استمرارية وجودة الخدمات والتوسع فيها وفق مستهدفات رؤية 2030.

آفاق مستقبلية أوسع للتحولات الإستراتيجية

وعقب توقيع الاتفاقيات، أوضح معالي المهندس عبدالله العبدالكريم ، أن الاتفاقيات المبرمة تُعد خطوة رئيسة لفتح آفاق مستقبلية أوسع للتحولات الإستراتيجية التي يشهدها قطاع المياه، مؤكدًا أن هذه الخطوة تأتي كمرحلة رئيسة ضمن إستراتيجية التحول المؤسسي للمؤسسة، التي من أهم عناصرها رفع الكفاءة المالية وتحسين جودة الخدمات، مبينًا أن هذه الاتفاقيات ستعزز الاتصال بين مختلف الجهات ذات العلاقة بسلاسل خدمات إمداد المياه، ووضعها في أُطر تعاقدية ومالية تسهم في رفع كفاءة الأعمال.

من جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لشراكات المياه، أن الشركة ضاعفت من نطاق أعمالها لتشمل طرح وإدارة مشاريع معالجة مياه الصرف الصحي، ومشاريع نقل المياه المحلاة، والخزن الإستراتيجي، مفيدًا بأنهم يتوجون اليوم نجاحهم بتوقيع عددٍ من الاتفاقيات التجارية مع القطاع، التي تستهدف إدارة العقود التجارية مع محطات تحلية المياه، وشركة نقل وتقنيات المياه، وشركة المياه الوطنية، لتكون الشركة الرائدة في مجال مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص للمياه والمشتري الرئيس للمياه في المملكة.