أطلق المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي سلسلة حلقات التطوير المهني الإلكتروني غير المتزامن للمهارات الأساسية للبرنامج الدولي (PISA)، الذي يأتي ضمن برنامج التطوير المهني لتعزيز المهارات الأساسية في مواد اللغة العربية والرياضيات والعلوم المستهدفة في البرنامج الدولي لتقييم الطلبة (PISA) 2022 م.

ويعرف البرنامج الدولي لتقويم الطلبة (PISA) : بأنه اختبار دولي يعد المعيار العالمي الرئيس لقياس جودة الأنظمة التعليمية في البلدان المختلفة من خلال قياس قدرات الطلاب في سن خمسة عشر عاما في مجالات القراءة والرياضيات والعلوم، وأن تحليل نتائج الاختبار والدراسة المصاحبة له سيساعد الدول على مراجعة أنظمتها التعليمية وتطوير سياساتها التعليمية بما يحسِّن من عمليات التعليم والتعلم لإعداد الطلاب بشكل أفضل لسوق العمل؛ ومن ثمّ يحسِّن من مستوى الاقتصاد، وتشرف على الدراسة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) ويطّبق كل ثلاث سنوات.

تدريب ذاتي:

وأوضح المعهد الوطني أن البرنامج يعتمد على التدريب الذاتي، إذْ بإمكان المتدرب مشاهدة فيديوهات الوحدات التدريبية الخاصة بكل مجال وتقديم الاختبارات الذاتية بعد نهاية كل وحدة، ثم الاختبار الشامل بنهاية جميع وحدات المجال، وعند استكمال جميع الوحدات التدريبية بمشاهدة جميع الأفلام وتحقيق نسبة 80% على الأقل من درجة الاختبار الشامل، يمكنه الحصول على شهادة اجتياز بساعات تطوير مهني معتمدة من المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي.

هدف البرنامج:

ويهدف البرنامج إلى بناء وأتمتة المهارات الأساسية في مواد اللغة العربية والرياضيات والعلوم؛ من أجل تدريب وتطوير معلمي تلك المواد لتحقيق النتائج المرجوة على المستوى التعليمي والتدريبي وفق المقارنات المعيارية العالمية بمخرجاته المتمثلة في التالي:

أولا : برنامج إلكتروني للتدريب غير المتزامن لمعلمي الرياضيات على الرابط : هنا ، ويتكون من خمس وحدات تدريبية إلكترونية ،وكل وحدة مكونة من مقطع فيديو مدته لا تقل عن (15 دقيقة) يستعرض كيفية تعزيز مهارة من المهارات المستهدفة في الاختبار، وتنتهي كل وحدة بعد استكمال مشاهدة الفيديو بأسئلة تقيس مستوى اكتساب المهارة المستهدفة، وتظهر النتيجة للمعلم ، وفي حال عدم اجتيازه يتاح القياس باختبار مكون من أسئلة بتكوين عشوائي للاختبار من بنك أسئلة في مجال كل مهارة، وباستكمال جميع الوحدات التدريبية بمشاهدة الفلم لكل وحدة، وتحقيق نسبة 80% على الأقل من كل وحدة من الوحدات في البرنامج، يحسب (15) ساعة تطوير مهني في مجال الرياضيات وتصدر بذلك شهادة معتمدة من المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي.

برنامج إلكتروني:

ثانيا : برنامج إلكتروني للتدريب غير المتزامن لمعلمي العلوم، ويتكون من خمس وحدات تدريبية إلكترونية؛ وكل وحدة مكونة من مقطع فيديو مدته لا تقل عن (15 دقيقة) يستعرض كيفية تعزيز مهارة من المهارات المستهدفة في الاختبار، وتنتهي كل وحدة بعد استكمال مشاهدة الفيديو بأسئلة تقيس مستوى اكتساب المهارة المستهدفة وتظهر النتيجة للمعلم، وفي حال عدم اجتيازه يتاح القياس باختبار مكون من أسئلة بتكوين عشوائي للاختبار من بنك أسئلة في مجال كل مهارة، وباستكمال جميع الوحدات التدريبية بمشاهدة الفلم لكل وحدة وتحقيق نسبة 80% على الأقل من كل وحدة من الوحدات في البرنامج ،يحسب (15) ساعة تطوير مهني في مجال الرياضيات وتصدر بذلك شهادة معتمدة من المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي.

ثانيا: برنامج إلكتروني للتدريب غير المتزامن لمعلمي العلوم على الرابط: هنا، وآخر لمعلمي القراءة على الرابط: هنا

ويتكون كل من برنامج مجال العلوم وبرنامج مجال القراءة من ثلاث وحدات تدريبية إلكترونية؛ وكل وحدة مكونة من مقطع فيديو مدته لا تقل عن (15 دقيقة) يستعرض كيفية تعزيز مهارة من المهارات المستهدفة في البرنامج الدولي لتقييم الطلبة (PISA)،وتنتهي كل وحدة بعد استكمال مشاهدة الفيديو بأسئلة تقيس مستوى اكتساب المهارة المستهدفة، وتظهر النتيجة للمعلم، وفي حال عدم اجتيازه يتاح القياس باختبار مكون من أسئلة بتكوين عشوائي للاختبار من بنك أسئلة في مجال كل مهارة، وباستكمال جميع الوحدات التدريبية بمشاهدة الفلم لكل وحدة في مجال العلوم أو مجال القراءة وتحقيق نسبة 80% على الأقل من كل وحدة من الوحدات في البرنامج، يحسب (9) ساعات تطوير مهني في المجال – وتصدر بذلك شهادة معتمدة من المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي.

أفلام إرشادية:

ثالثا: ثلاثة أفلام إرشادية تستهدف الطلبة بهدف التعريف بالاختبار، ومهارة التعامل مع التقنية المستخدمة في الاختبار، وكيفية التعامل مع الاختبار المحوسب بمدة لا تتجاوز (3) دقائق.

رابعًا: لعبة التفاعل مع اختبار (PISA) وهي عبارة عن لعبة تنافسية بعنوان: أبطال جبل طويق؛ وتعتمد على مبدأ التحدي؛ وهو أحد الجوانب الجاذبة للفئة العمرية المستهدفة، وقد رُبِطَ بالكلمة الملهمة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظه الله- عن همَّةِ الشباب السعودي؛ وتشبيه همتهم بجبل طويق.

وتعتمد اللعبة على مراحل تنافسيه مختلفة بنيت على مستويات متتالية من التحديات وفق المهارات المستهدفة في اختبار (PISA) لكل مجال من المجالات الثلاثة لصعود قمة جبل طويق، حيث ينتقل اللاعب عند الإجابة الصحيحة للمستوى الأعلى بحد أقصى ثلاثة مستويات ليصل قمة الجبل لوضع العلم السعودي.