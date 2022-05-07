ضمن المشروعات التطويرية لشاغلي الوظائف التعليمية للمعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي، ينطلق برنامج التطوير المهني لتعزيز المهارات الأساسية المستهدفة في البرنامج الدولي لتقييم الطلبة PISA لمجال الرياضيات والعلوم والقراءة .

ويعتمد هذا البرنامج على التدريب الذاتي، حيث إنه بإمكان المتدرب مشاهدة فيديوهات الوحدات التدريبية الخاصة بكل مجال وتقديم الاختبارات الذاتية بعد نهاية كل وحدة ثم الاختبار الشامل بنهاية جميع وحدات المجال.

وعند استكمال جميع الوحدات التدريبية بمشاهدة جميع الأفلام وتحقيق نسبة 80% على الأقل من درجة الاختبار الشامل ، يمكنه الحصول على شهادة اجتياز بساعات تطوير مهني معتمدة من المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي.

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