تنكرت الفنانة نانسي عجرم بوجه أسمر وشعر مجعد واستقلت دراجة بخارية مع صديقة لها، وتجولت في شوارع بيروت احتفالًا بعيد ميلادها الموافق يوم الاثنين 16 مايو.

ونشرت الفنانة اللبنانية مقطع فيديو لها عبر صفحتها الرسمية على موقع إنستقرام، أثناء إعداد عملية التنكر والنزول إلى شوارع بيروت، حيث تعرف عليها البعض فيما عجز آخرون عن معرفة هويتها.

آخر أعمال نانسي عجرم

وشاركت نانسي عجرم في دراما رمضان الماضي 2022، عبر غنائها تتر مسلسل “يوتيرن”، وهي المرة الثالثة على التوالي التي تشارك خلالها في دراما رمضان، ففي عام 2020 غنت تتر مسلسل “سكر زيادة”، وفي 2021 غنت تتر مسلسل “راحو” اللبناني.

تهنئة من مايا دياب

ووجهت الفنانة مايا دياب، عبر حسابها الرسمي على تويتر، رسالة تهنئة إلى المطربة نانسي عجرم بمناسبة عيد ميلادها، وقالت “نانسي النجمة الناجحة دائمًا، بتمنى تظلي بصحة منيحة ونجاح مثل ما عودتينا، وأحلى أم كمان، عقبال المية”. وردت عجرم على تدوينة المطربة مايا دياب قائلة “Mayaaa!! I love you! وكلماتك دايمًا حلوة كتير متلك”.

نوال الزغبي : بتمنالك بالعيد تعيشي 100 سنة

كما حرصت نوال الزغبي، على تهنئة الفنانة اللبنانية بعيد ميلادها الـ 39. وكتبت نوال عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر: “بعيدك يا نانسي العيد بتضوي الفرحة الدني، وبتمنالك بالعيد تعيشي 100 سنة، عيد ميلاد سعيد نانسي”.

وهنأت الفنانة اللبنانية نجوى كرم، نانسي عجرم، بعيد ميلادها، عبر تغريدة لها بحسابها الرسمي بموقع تويتر: “عقبال المية، إن شالله سنينك الجاية بتحملك السعادة والصحة والنجاح، عيد ميلاد سعيد نانسي”.