أعاد رواد موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، نشر مناشدات والدة خالد الدوسري، المعتقل في السجون الأمريكية منذ أكثر من 10 سنوات.

ووالدة المعتقل #خالد_الدوسري تناشد ولي العهد حفظه الله بالنظر بقضيه ابنها المعتقل ظلماً في امريكا نتمنى أن يصل صوتها #وسام_تناشد_ولي_العهد pic.twitter.com/KkV6rS7puk

— … (@sq2_d5) May 17, 2022

وتظهر والدة الدوسري في المقطع قائلة: “أنا داخلة على الله ثم عليكم إنكم تنظرون في قضية خالد .. انظروا في حال خالد، الله ينظر في حالكم ويطول أعماركم.. الله يطول في أعماركم ويبارك في عيالكم، وخيركم على البعيد قبل القريب.”

تعاطف مع والدة خالدة الدوسري

وتعاطف الكثير من متابعي تويتر مع هذه المناشدة حيث كتبت رحاب، قائلة: “سبحان من سخر الناس للدعاء لخالد الدوسري فيه ناس يدعون له بكل وقت الله يستجيب وينصره ويفك أسره ويرحم ضعفه”

ورد فهد بن سعد على التغريدة معلقًا: “رغم المعاناة والألم حب الوطن وولاة الأمر في قلبها ودعائها لهم أسأل الله أن يفرج همك ويفرحك بخروج ابنك إنه القادر عليه”.

وقالت العتيبية: “أكثر إنسان قطع قلبي ياخي فعلًا لازم أحد يشوف قضيته ويطلع روحي عليها”.

كما تداول متابعون معلومات عن وفاة والد الدوسري قبل أكثر من 7 سنوات، مؤكدين أن والدته لا تزال على قيد الحياة في انتظار رجوع ابنها.

قضية الدوسري والقضاء الأمريكي

يُذكر أن الدوسري، كان مبتعثًا للدراسة في الولايات المتحدة منذ عام 2008، واعتُقل قبل 11 سنة، بتهمة حيازة أسلحة غير مشروعة، وصدر بحقه حكم بالسجن المؤبد.

وعيّنت وزارة الخارجية خبراء في القضية في مجالات الإرهاب، والمتفجرات، والطب النفسي والحاسب الآلي، والأدلة الجنائية، والإسلام والثقافات والعادات، وقد رفعوا في وقت سابق تقارير تفصيلية فيما يتعلق بموقف الطالب الدوسري، لدعم موقفه قانونيًا أمام المحكمة.