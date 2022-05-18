أعلن أمين منطقة المدينة المنورة، فهد البليهشي، إعادة هيكلة 13 بلدية فرعية في المنطقة، لتكون 5 بلديات تتواءم مهامها مع خطط وأعمال الأمانة الخدمية.
تجويد الخدمات:
وأرجع أمين المنطقة، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، ذلك القرار إلى السعي لتجويد الخدمات والتحول الذكي للأعمال من خلال تقديم الخدمات إلكترونيًّا، ورفع كفاءة التشغيل.
شراكة مع القطاع الخاص:
وأضاف البليهشي أن القرار يستهدف تنفيذ بعض الأعمال بالشراكة مع القطاع الخاص أي خصخصة تنفيذ الأعمال، كما يستهدف منح البلديات الصلاحية المالية والإدارية المناسبة لإدارة المناطق، ورفع كفاءة التشغيل.
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