أعلن أمين منطقة المدينة المنورة، فهد البليهشي، إعادة هيكلة 13 بلدية فرعية في المنطقة، لتكون 5 بلديات تتواءم مهامها مع خطط وأعمال الأمانة الخدمية.

تجويد الخدمات:

وأرجع أمين المنطقة، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، ذلك القرار إلى السعي لتجويد الخدمات والتحول الذكي للأعمال من خلال تقديم الخدمات إلكترونيًّا، ورفع كفاءة التشغيل.

شراكة مع القطاع الخاص:

وأضاف البليهشي أن القرار يستهدف تنفيذ بعض الأعمال بالشراكة مع القطاع الخاص أي خصخصة تنفيذ الأعمال، كما يستهدف منح البلديات الصلاحية المالية والإدارية المناسبة لإدارة المناطق، ورفع كفاءة التشغيل.