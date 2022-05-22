شكت الإعلامية جيهان الحداوي تجميد حسابها البنكي داخل البنك الأهلي السعودي وتعطل مصالحها وعدم استطاعتها الوصول لأموالها المودعة لدى البنك.

تجميد حساب الحداوي

وقالت في تغريدة عبر “تويتر”: “والله خلاص طفح الكيل! الفلوس راحت، حسابي وبطايقي تجمدوا، وفعلته واستخرجت بطايق جديدة! صار لي ٤ أيام ما أقدر أسحب بالبطايق ولا حتى أحول من حسابي وأكلمهم يقولون كله تمام ما في مشاكل !”.

وأضافت كل شيء موقف عندي حتى الفلوس الباقية مب قادرة أوصلها وش ذا البنك! وتوجهت الإعلامية الحداوي، بشكوى لدى البنك المركزي السعودي “ساما”، للبحث في المشكلة وحلها.

تهكير الحساب البنكي

وقبل أيام أعلنت الحداوي عن تهكير حسابها البنكي حيث قالت : تم تهكير حسابي داخل البنك الأهلي السعودي وفي خلال دقيقتين تم سحب ٤٠٠٠٠ ريال حوالات صادرة داخلية لحساب آخر في نفس البنك.

وأضافت : تم التواصل مع البنك لتجميد الحساب ورفع شكوى في وقتها وإلى الآن لم يتم تجميد العملية ولا إعادة المبلغ ولا حتى التواصل معي.

وبعد يومين علقت بالقول: طُلب مني التوضيح بخصوص إفشاء المعلومات للمنتحل. وأردفت بالقول : لقد استلمت رمزيّ تفعيل في وقتين مختلفين ولم أعطه لأحد!. وتساءلت بالقول: كيف توصّل المنتحل إلى رمز التفعيل هذا! هل هناك اختراق في نظام البنك!

احتيال أم اختراق

وتباينت ردود فعل الجماهير على ما قالته الإعلامية السعودية حيث قال أحد المتابعين: ” لم يتم اختراق أي عميل من قبل نظام البنك وإنما تم الاحتيال عليك بروابط وهمية وأنت من قام بإدخال المعلومات في تلك الروابط والتفريط في معلوماتك الشخصية وتمكن المحتال من التحويل حيث أن عملية الدخول تحتاج لرمز وتنشيط المستفيد رمز كلها ترسل للجوال المسجل في البنك ومن ثم اجراء التحويل”.

وقال متابع آخر : ذكرتي في لقائك بأنك زودتي المنتحل برقم التحقق ومن ثم ذهبت للبنك تطلبين إيقاف العملية ومن هنا تمكن المنتحل النصاب تحويل المبلغ لحسابين بنوك داخلية أليس كذلك؟

فيما قال متابع آخر :” هل البنوك وشركات الدولة مخترقة من أشخاص داخلها يعرفون كل شيء عن أي موضوع ويتم طلب تحويل مبلغ الاشتراك لرقم حساب داخل المملكة ثم يتم التحويل للخارج”.