كشفت وزارة الحج والعمرة أن إعلان إجراءات حج 1443 سوف يتم الإعلان عنها قريبًا، محذرة في نفس الوقت من مواقع مشبوهة تروج لمعلومات مغلوطة.

إجراءات حج 1443

وأكدت الوزارة في بيان مقتضب لها عبر تويتر أن إعلان إجراءات التقديم من داخل المملكة؛ لحج عام 1443هـ ستعلن قريبًا، عبر موقع الوزارة الرسمي معبرة عن أملها من عموم الراغبين في الحج من داخل المملكة؛ عدم التعامل مع أي مواقع مشبوهة تروج للحج، أو لخدمات التسجيل فيه.

انتهاء موسم العمرة

وكانت وزارة الحج والعمرة أكدت في وقت سابق أن موسم العمرة للقادمين من خارج المملكة بتأشيرة عمرة ينتهي بنهاية يوم 30 من شهر شوال، مشيرة إلى أن المعتمر لديه الحرية في التنقل بين مكة المكرمة والمدينة المنورة وجميع مدن المملكة، خلال فترة إقامته.