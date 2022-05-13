أعلنت كل من الكويت وقطر تنكيس الأعلام والحداد الرسمي لوفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات.

برقيتا عزاء أمير الكويت:

فقد بعث أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ببرقيتي تعزية إلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وإلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أعرب فيهما عن بالغ حزنه وتأثره لوفاة المغفور له بإذن الله تعالى أخيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

وأشار أمير الكويت إلى أن الأمتين العربية والإسلامية قد فقدت أحد قادتها العظام الذي كرّس حياته لخدمة وطنه وشعبه والدفاع عن القضايا العربية والإسلامية.

كما عبر سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته باسمه وباسم الحكومة والشعب الكويتي لسموهما ولأسرتيهما الكريمتين وللشعب الإماراتي الشقيق، مؤكدًا أن دولة الكويت التي آلمتها هذه الفاجعة ستظل تستذكر بقلب الاعتزاز والفخر مواقفه الخالدة تجاه القضايا العادلة إبان فترة الاحتلال العراقي، مبتهلًا إلى المولى تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم سموهما والشعب الإماراتي الشقيق جميل الصبر وحسن العزاء.

وأشاد أمير الكويت بما حققته دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في عهده الميمون من نهضة شاملة جعلتها في مصاف الدول المتقدمة وتضامنا وتعاطفا مع دولة الإمارات العربية المتحدة وشعبها الشقيق فقد أمر صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح- حفظه الله ورعاه- بإعلان الحداد الرسمي لمدة أربعين يومًا وتنكيس الأعلام وتعطيل الدوائر الرسمية لمدة ثلاثة أيام وذلك اعتبارًا من تاريخ اليوم.

أمير قطر يعزي في وفاة خليفة بن زايد:

كما نعى صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر ببالغ الحزن والأسى المغفور له بإذن الله تعالى أخاه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

وقال أمير قطر في بيان صادر عن الديوان الأميري: إن المغفور له سمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان كان قائدًا عظيمًا اتسم بالحكمة والاعتدال، كرس حياته وجهده لخدمة وطنه وأمته، داعيًا سموه الله تعالى أن يتغمد الراحل الكبير بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته ويجزيه خير الجزاء عما قدم لوطنه وأمته، وأن يلهم أسرة آل نهيان الكرام وحكومة وشعب دولة الإمارات الشقيق والأمتين العربية والإسلامية الصبر والسلوان.

وأمر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بإعلان الحداد في الدولة لمدة ثلاثة أيام وتنكيس الأعلام.