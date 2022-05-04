واصلت العيادات الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مديرية عبس بمحافظة حجة، تقديم خدماتها العلاجية للمستفيدين.

226 شخصًا:

وراجع العيادات 226 شخصا خلال الفترة من 13 حتى 19 أبريل 2022م، حيث استقبلت عيادة مكافحة الأمراض الوبائية 11 مريضا، وقسم الطوارئ 13 مستفيدا، وعيادة الباطنية 78 شخصا، وعيادة الصحة الإنجابية 8 حالات، كما تم صرف الأدوية لـ 113 مريضا، فيما راجع عيادة الجراحة والتضميد 3 أشخاص، وعيادة التوعية والتثقيف 6 مستفيدين، وفي الخدمات المرافقة راجع قسم الخدمات التمريضية 58 مريضا، كما نُفذ نشاطان اثنان للتخلص من النفايات.

وفيما واصلت العيادات الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في منطقة الغرزة بمديرية حرض في محافظة حجة تقديم خدماتها العلاجية للمستفيدين.

وراجع العيادات 277 شخصا خلال المدة من 13 حتى 19 أبريل 2022م، حيث استقبلت عيادة مكافحة الأمراض الوبائية 54 مريضا، وقسم الطوارئ 5 مستفيدين، وعيادة الباطنية 71 شخصا، وعيادة الصحة الإنجابية 5 حالات، كما جرى صرف الأدوية لـ 138 فردا، فيما راجع عيادة الجراحة والتضميد 3 أشخاص، وعيادة التوعية والتثقيف 6 مستفيدين، وفي الخدمات المرافقة راجع قسم الخدمات التمريضية 49 مريضا، كما نُفذ نشاطان للتخلص من النفايات.