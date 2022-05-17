أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، إلزام المنشآت المتوسطة بالإفصاح عن السكن الجماعي لأفرادها، وذلك بداية من يوليو المقبل.

رابط الإفصاح:

وقال الحساب الرسمي لوزارة الشؤون البلدية عبر موقع تويتر: إلزام المنشآت المتوسطة بالإفصاح عن السكن الجماعي لأفرادها اعتبارًا من 1 يوليو 2022 الموافق 2 ذو الحجة وللدخول إلى منصة السكن الجماعي، هنا.

منصة السكن الجماعي:

ومنصة السكن الجماعي تمكن المنشآت من توضيح معلومات السكن الفردي أو الجماعي للعاملين لديها، وتعمل على التأكد من توفير بيئة سكنية مناسبة لهم بما يتلاءم مع ظروف عملهم وفق معايير واضحة ومحددة تلتزم بها المنشآت، وتُقيّم بناءً عليها، حيث يمكن من خلال المنصة توضيح أنواع الوحدات السكنية الجماعية أو الفردية سواءً كانت مستأجرة أو مملوكة.