أثار إلغاء الحكم محمد السماعيل، للهدف الثاني لنادي النصر في شباك نادي الرائد، الجدل بعد تعليق حساب العالمي في “تويتر” على إلغاء الهدف.

بعد العودة لتقنية الـVAR..

حكم المباراة يقرر إلغاء هدف النصر الثاني بداعي التسلل.#الرائد_النصر⁩

⁦#SPL⁩ | ⁦#SSC pic.twitter.com/9AThIXrszl

— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) May 21, 2022

وكان عبدالمجيد الصليهم سجل الهدف الثاني للعالمي عبر تصويبة قوية، لكن الحكم السماعيل ألغى الهدف بعد الرجوع لتقنية الفيديو لوجود البرازيلي تاليسكا في وضعية التسلل، كما قام بحجب الرؤية عن حارس الرائد.

يذكر أن حساب نادي “النصر” في تويتر كان علق على إلغاء الهدف قائلًا: “تم إلغاء الهدف الثاني” مع وضع رمز شخص متعجب مما يعني أن النادي معترض على إلغاء الهدف.