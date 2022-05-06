أثار إلغاء الهدف الرابع لنادي الاتحاد الذي سجله اللاعب البرازيلي كورونادو، الجدل بسبب اعتراض الكثير من جماهير الاتحاد على إلغاء الهدف.

وكان حكم المباراة ألغى الهدف بداعي وجود عرقلة من اللاعب البرازيلي لـ نواف البوشل لاعب نادي الفتح، لكن جماهير الاتحاد ترى أن الاحتكاك بين اللاعبين كان عاديًّا.

وتم إلغاء الهدف، لينجح بعدها الجزائري سفيان بن دبكة في إحراز الهدف الثالث لـ الفتح بالدقيقة الستين من عمر المباراة.