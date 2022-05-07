أعلنت لجنة الأحياء العشوائية بمحافظة جدة، اليوم السبت، استئناف أعمال إزالة 12 حيًّا، كما تم إشعار الأحياء تمهيدًا لمباشرة أعمال الإزالة.

وتفصيلًا: بدأت اللجنة اليوم في إشعار سكان (بني مالك- الورود- مشرفة- الجامعة- الرحاب- العزيزية- الروابي- الربوة- المنتزهات- قويزة- العدل والفضل- أم السلم وكيلو 14 الشمالي)، بالإخلاء تمهيدًا للإزالة.

الأحياء المقرر إزالتها وتطويرها:

يذكر أن إمارة منطقة مكة المكرمة كانت قد أعلنت أن لجنة العشوائيات في بجدة ستوقف أعمال الإزالة في شهر رمضان، على أن يعاد استئناف أعمال إزالة لـ12 حيًّا المتبقية بعد الشهر الكريم.

وأوضحت إمارة مكة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: أن الأحياء الـ 12 المقرر إزالتها بعد رمضان هي: بني مالك، والورود، ومشرفة، والجامعة، والرحاب، والعزيزية، والروابي، والربوة، والمنتزهات، وقويزة، والعدل والفضل، وأم السلم، وكيلو 14 الشمالي.

وأشارت إمارة منطقة مكة المكرمة أنه يمكن تحديد موقع الإزالة عبر زيارة الرابط التالي اضغط هنا: