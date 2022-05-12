تُوج نادي إنتر ميلان بلقب كأس إيطاليا متفوقًا على فريق يوفنتوس بنتيجة 4/ 2 في المباراة النهائية التي أُقيمت مساء الأربعاء على ملعب الأولمبيكو في العاصمة الإيطالية روما.

في مباراة مثيرة ومجنونة شهدت 6 أهداف..

شاهد أهداف نهائي #كأس_إيطاليا الذي جمع بين #يوفنتوس 2 – 4 #إنتر #أبوظبي_الرياضية 2 pic.twitter.com/WENetKY3fY

— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) May 11, 2022

ملخص مباراة الإنتر ويوفنتوس:

وكان بدأ الشوط الأول بضغط هجومي من قبل لاعبي الإنتر، ليتمكن اللاعب نيكولو باريلا من إحراز الهدف الأول لفريق الإنتر من تصويبة قوية بالدقيقة السادسة.

ووسط محاولات قوية من فريق الإنتر لإضافة الهدف الثاني، انتهى الشوط الأول بتفوق إنتر ميلان بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني من عمر المباراة، كشر يوفنتوس عن أنيابه الهجومية ليسجل الهدف الأول من تصويبة قوية عبر اللاعب أليكس ساندرو بالدقيقة الخمسين، وبعدها بدقيقتين سجل اللاعب الصربي دوشان فلاهوفيتش الهدف الثاني لليوفي بطريقة جميلة بعد الانفراد بحارس مرمى إنتر ميلان.

ووسط اعتقاد الجميع أن اليوفي في طريقه للفوز باللقب، سجل إنتر ميلان هدف التعادل عبر اللاعب هاكان تشالهانوجلو بالدقيقة الثمانين من ركلة جزاء.

ولجأ الفريقان لشوطين إضافيين، لينجح الإنتر في تسجيل هدفين عبر اللاعب الكرواتي إيفان بيرسيتش في الدقيقتين الـ98 والـ102 من عمر الشوط الإضافي الأول.

اليوفي بدون أي بطولة بموسمه منذ 2011:

وفاز إنتر ميلان برباعية لهدفين ليحصد لقب الكأس، بينما وللمرة الأولى منذ عام 2011 يُنهي نادي يوفنتوس موسمه بدون التتويج بأي بطولة.