أصبح نادي إنتر ميلان يركز على تحقيق لقب الدوري الإيطالي في الموسم الحالي، وذلك بعد تتويجه بلقب كأس إيطاليا أول أمس الأربعاء.
فارق نقطتين في الدوري الإيطالي
وكان الإنتر تُوج بـ كأس إيطاليا للمرة الثامنة في تاريخه، بعد الفوز على يوفنتوس برباعية مقابل هدفين في المباراة النهائية.
ويُعد الفارق بين الإنتر وجاره ميلان نقطتين فقط، حيث يتواجد ميلان في الصدارة برصيد 80 نقطة، أما الإنتر فيتواجد بالمركز الثاني برصيد 78 نقطة.
ويلعب ميلان مع أتالانتا بعد غد الأحد في الجولة الـ37 بـ الدوري الإيطالي، بينما يلعب الإنتر مع كالياري في الجولة ذاتها أيضًا يوم الأحد.
ملخص مباراة الإنتر واليوفي في نهائي كأس إيطاليا
وكان بدأ الشوط الأول بضغط هجومي من قبل لاعبي الإنتر، ليتمكن اللاعب نيكولو باريلا من إحراز الهدف الأول لفريق الإنتر من تصويبة قوية بالدقيقة السادسة.
ووسط محاولات قوية من فريق الإنتر لإضافة الهدف الثاني، انتهى الشوط الأول بتفوق إنتر ميلان بهدف دون رد.
وفي الشوط الثاني من عمر المباراة، كشر يوفنتوس عن أنيابه الهجومية ليسجل الهدف الأول من تصويبة قوية عبر اللاعب أليكس ساندرو بالدقيقة الخمسين، وبعدها بدقيقتين سجل اللاعب الصربي دوشان فلاهوفيتش الهدف الثاني لليوفي بطريقة جميلة بعد الانفراد بحارس مرمى إنتر ميلان.
ووسط اعتقاد الجميع أن اليوفي في طريقه للفوز باللقب، سجل إنتر ميلان هدف التعادل عبر اللاعب هاكان تشالهانوجلو بالدقيقة الثمانين من ركلة جزاء.
ولجأ الفريقان لشوطين إضافيين، لينجح الإنتر في تسجيل هدفين عبر اللاعب الكرواتي إيفان بيرسيتش في الدقيقتين الـ98 والـ102 من عمر الشوط الإضافي الأول.
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