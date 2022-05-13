أصبح نادي إنتر ميلان يركز على تحقيق لقب الدوري الإيطالي في الموسم الحالي، وذلك بعد تتويجه بلقب كأس إيطاليا أول أمس الأربعاء.

فارق نقطتين في الدوري الإيطالي

وكان الإنتر تُوج بـ كأس إيطاليا للمرة الثامنة في تاريخه، بعد الفوز على يوفنتوس برباعية مقابل هدفين في المباراة النهائية.

ويُعد الفارق بين الإنتر وجاره ميلان نقطتين فقط، حيث يتواجد ميلان في الصدارة برصيد 80 نقطة، أما الإنتر فيتواجد بالمركز الثاني برصيد 78 نقطة.

ويلعب ميلان مع أتالانتا بعد غد الأحد في الجولة الـ37 بـ الدوري الإيطالي، بينما يلعب الإنتر مع كالياري في الجولة ذاتها أيضًا يوم الأحد.

ملخص مباراة الإنتر واليوفي في نهائي كأس إيطاليا

وكان بدأ الشوط الأول بضغط هجومي من قبل لاعبي الإنتر، ليتمكن اللاعب نيكولو باريلا من إحراز الهدف الأول لفريق الإنتر من تصويبة قوية بالدقيقة السادسة.