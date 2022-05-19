يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال للتتويج بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين للمرة العاشرة في تاريخه، وتحقيق إنجاز مميز.

نهائي الكأس اليوم

وتتجه أنظار الجماهير، مساء اليوم الخميس، إلى استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، لمتابعة مباراة الهلال ضد الفيحاء في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

ويطمح الزعيم بقيادة المدير الفني الأرجنتيني رامون دياز لمواصلة تفوقه، والتتويج بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين للمرة العاشرة في تاريخه، فيما يأمل الفيحاء لتكليل مجهوده المميز هذا الموسم، وحصد البطولة لأول مرة.

الهلال يسعى لتكرار إنجاز الأهلي والاتحاد

وحقق الزعيم لقب كأس خادم الحرمين الشريفين بشكله الجديد 3 مرات من قبل في أعوام 2015، 2017 و2020، ووفقًا للائحة المسابقات، يحصل الفرق على كأس البطولة بشكل نهائي في حالة تتويجه لـ3 مرات متتالية أو 4 مناسبات متفرقة.

ومنذ إقرار بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين عام 1957، تمكن فريقين فقط من تحقيقها 3 مرات بشكل متتالي على الأقل، وهما؛ الأهلي والاتحاد، وهو الإنجاز الذي يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لتكراره.

وفاز الأهلي بلقب الكأس عام 1969، ونجح في الحفاظ عليه 3 أعوام، كما توجه به 3 مرات متتالية خلال الفترة من 1977 وحتى 1979، وحقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد البطولة 3 مرات متتالية من 1958 وحتى 1960.