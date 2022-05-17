يأمل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء لتحقيق إنجاز تاريخي، والتتويج بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين للمرة الأولى في تاريخه.

نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين

وتترقب الجماهير مباراة الهلال ضد الفيحاء في نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، المقرر إقامتها، عند الساعة التاسعة مساء يوم الخميس المقبل، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “الجوهرة المشعة”.

الفيحاء يسعى لتكرار إنجاز الفيصلي والتعاون

ويطمح الفيحاء في السير على خُطى الفيصلي والتعاون، وحصد لقب كأس خادم الحرمين الشريفين، حيث توج سكري القصيم بالبطولة نسخة 2018/ 2019 للمرة الأولى في تاريخه، بعد الفوز على الاتحاد بنتيجة 2/1.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي في التتويج بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين للمرة الأولى في تاريخه الموسم الماضي، بعد فوزه على التعاون بنتيجة 3/2 في المباراة التي أُقيمت على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض.

وتصطدم رغبة الفريق الفيحاوي بقوة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بقيادة مدربه الأرجنتيني رامون دياز، حيث يطمح للفوز بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين للمرة العاشرة في تاريخه.