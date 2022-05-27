في إنجاز سعودي جديد يضاف إلى رصيد ما تحققه المملكة، حقق طلاب السعودية 9 ميداليات في ايتكس 2022 بماليزيا؛ وذلك خلال المعرض الدولي للاختراعات والابتكارات والتقنية.

ايتكس سوق احترافي للأفكار والاختراعات

والمعرض الدولي للاختراع والابتكار والتكنولوجيا هو سوق احترافي للأفكار والاختراعات، حيث تم تعيين ITEX لتجمع بعضًا من أفضل الأفكار من جميع أنحاء العالم.

وتم تنظيم المعرض بشكل مشترك من قبل الجمعية الماليزية للاختراع والتصميم (MINDS) ورابطة الدول المستقلة، وأصبح المعرض منذ ذلك الحين المنصة الدولية الأكثر وضوحًا للاختراعات والابتكارات في المنطقة.

رحلة الإبداع والانجاز

وقالت الملحقية الثقافية السعودية في العاصمة الماليزية كوالالمبور: «يستمر الإبداع والانجاز من أبنائنا وبناتنا باسم السعودية، عدد الطلبة المشاركين من السعودية 8 طلبة، حققوا بحمد الله 6 ميداليات ذهبية، وميداليتين فضيتين».

أسماء الطلاب المتوجين

وكشفت الملحقية الثقافية في ماليزيا أن تتويج الطلاب بالميداليات والجوائز جاء كالتالي: الطالبان فيصل المحيش ووسام المالكي (جوائز خاصة)، الطالبة أميرة العجلان (جائزة خاصة)، الطالب فيصل فهد المحيش (ميدالية ذهبية وجائزتان خاصتان)، الطالب وسام المالكي (ميدالية ذهبية وجائزة خاصة كأفضل اختراع في آسيا)، الطالبة جنى الريفي (ميدالية ذهبية)، الطالبة ميمونة فطاني (ميدالية فضية)، الطالبة أميرة العجلان (ميدالية ذهبية وجائزة خاصة)، الطالبة جنى غسان زكائي (ميدالية ذهبية وجائزة خاصة)، الطالب مشاري الدوسري (ميدالية فضية)، الطالب وليد عداس (ميدالية ذهبية)، فيما هنأت إدارة تعليم جدة الطالب إسماعيل صفراطة لتحقيقه (ميدالية ذهبية وجائزة خاصة).