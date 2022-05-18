يطمح المدرب الأرجنتيني رامون دياز لتحقيق بطولة جديدة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، والتتويج بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين.

الهلال والفيحاء في المواجهة النهائية

ومن المقرر أن تُقام مباراة الهلال والفيحاء في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، عند الساعة التاسعة مساء يوم غد الخميس، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”.

رامون دياز يسعى لتكرار إنجاز هيكتور

ونجح رامون دياز في التتويج بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين مرة واحدة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في عام 2017، عندما فاز على الأهلي في ملعب الجوهرة المشعة أيضًا، ويطمح لتكرار تفوقه أمام الفيحاء.

ويُعد نهائي الغد هو الثاني للأرجنتيني رامون دياز في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، ويأمل في التتويج باللقب، للسير على خُطى مواطنه إنزو هيكتور المدير الفني السابق لفريقي الشباب والاتحاد.

ونجح إنزو هيكتور في التتويج بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين في 3 أعوام على التوالي، في إنجاز لم يتكرر مجددًا، حيث حصد البطولة مع الشباب نسختي 2008 و2009، قبل أن يتوج مع الاتحاد في عام 2010.