قد يحقق محمد جحفلي لاعب نادي الهلال إنجازًا خاصًا به، وذلك في حال سجل هدفًا في شباك الفيحاء في نهائي كأس الملك مساء اليوم.

ثالث نهائي لـ محمد جحفلي بالجوهرة المشعة

وكان جحفلي سجل هدفًا في شباك النصر في نهائي 2015، وفي شباك الأهلي في نهائي 2017، وكانا في ملعب الجوهرة المشعة الذي يستضيف نهائي اليوم.

ويرغب جحفلي في أن يسجل هدفًا ويتوج بالنهائي الثالث له على أرضية ملعب الجوهرة المشعة كما فعل عامي 2015 و 2017.

يذكر أن المباراة بين فريقي الهلال والفيحاء سوف تنطلق في تمام التاسعة والنصف مساءً بتوقيت المملكة اليوم.